Knalleffekt in der Causa Glücksspiel: Der tschechische Großaktionär der Casinos Austria hat am Dienstagabend die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens veranlasst. Konkret hat die Medial Beteiligungs GesmbH, hinter der die tschechische Sazka steht, und die 38,29 Prozent am österreichischen Glücksspielkonzern hält, diesen Schritt gesetzt. Ihr Begehr: Bei dieser außerordentlichen Aktionärsversammlung soll dem Finanzvorstand Peter Sidlo das Vertrauen entzogen werden. Er soll also abgesetzt werden. Die außerordentliche Hauptversammlung soll am 10. Dezember stattfinden, wie „Die Presse“ aus dem Konzern erfahren hat.