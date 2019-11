Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Sohn des deutschen Ex-Bundespräsidenten Weizsäcker getötet: Der Chefarzt Fritz von Weizsäcker, Sohn des früheren deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker (1984-1994), ist bei einem Vortrag in einer Berliner Privatklinik erstochen worden. Mehr dazu

Israelische Luftangriffe in Syrien: Die israelische Luftwaffe hat Mittwochfrüh Ziele in Syrien angegriffen. Die Angriffe zielten auf Stellungen der syrischen Armee und mit dem Iran verbündete Kräfte. Sie sind die Reaktion auf Raketenangriffe aus Syrien von der Nacht auf Dienstag. Mehr dazu

Knalleffekt in Causa Glücksspiel: Der tschechische Großaktionär der Casinos Austria stellt sich nun offiziell gegen den freiheitlichen Finanzvorstand Peter Sidlo und will diesen abberufen - und hat für den 10. Dezember eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Das berichtet Hanna Kordik exklusiv. Mehr dazu [premium]

ÖFB-Blamage in Lettland: Österreichs B-Elf wollte sich zum Abschluss der EM-Qualifikation in Lettland für höhere Aufgaben empfehlen, schlitterte stattdessen aber als schlechtere Mannschaft in eine 0:1-Blamage. Mehr dazu