Ruft das Europaparlament den "Klimanotstand" aus?

In Strassburg wird über die Wortwahl für einen Entschließungsantrag diskutiert: Soll es „Notfall“, „Notstand“ oder nur „Dringlichkeit“ heißen?

Am heutigen Donnerstag entscheidet das Europaparlament darüber, ob es den "Klimanotstand" in Europa ausruft. In ihrer um neun Uhr morgens beginnenden Sitzung sollen die Abgeordneten über einen Entschließungsantrag abstimmen, der betonen soll, dass wegen des Klimawandels dringend gehandelt werden müsse.

Aber mit welchen Worten? Bei den deutschsprachigen Abgeordneten etwa wird diskutiert, ob das englische „emergency“ in der deutschen Fassung "Notstand" oder "Notfall" heißen soll.

„Emergency“ oder nur „urgency“?

Wieder andere EU-Parlamentarier, darunter auch die konservative Europäische Volkspartei, bevorzugen "Dringlichkeit". In der englischen Version würde an der Stelle dann statt „climate emergency“ das weniger dramatische "climate urgency" stehen.

Ob der Entschließungsantrag eine Mehrheit bekommt, ist noch offen. Aber auch wenn er eine bekommt: Er hätte in erster Linie symbolischen Charakter, das Ziel ist, Druck für konkrete EU-Gesetze aufzubauen.

