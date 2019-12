Auf zu viele Pferde zu setzen, bringt keinen Zusatznutzen

Wer dreißig Aktienpositionen hat, fährt nicht zwingend schlechter als jemand mit 500. Über mehrere Branchen streuen sollte man aber schon.

Dass es nicht klug ist, nur Aktien aus der gleichen Branche und Region zu haben – also etwa Immobilienwerte aus Österreich, Solarfirmen aus Deutschland oder Technologiegiganten aus den USA – hat sich bereits herumgesprochen. Das Risiko ist zu hoch, dass genau dieser Sektor irgendwann in eine schwere Krise gerät, aus der er sich nicht mehr erholt. Dass dem gesamten Markt so etwas passiert, ist hingegen weniger wahrscheinlich.