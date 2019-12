Das Modejahr geht mit einem seiner Höhepunkte zu Ende: In London feierte die Fashion Community sich selbst und ihre würdigsten Vertreter.

Auf der einen Seite des Ärmelkanals Fußball, auf der anderen Seite Mode: Während gestern in Paris der prestigereiche Ballon d'Or zum sechsten Mal an Lionel Messi vergeben wurde, gab sich auf Einladung des British Fashion Council und Swarovskis in der Royal Albert Hall die Modebranche ihr jährliches Stelldichein.