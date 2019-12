"Classic Blue" ist die Pantone Farbe des Jahres

Frieden und Verlässlichkeit soll die neue Trendfarbe für 2020 symbolisieren. Das passe zur weltpolitischen Lage, so die Experten bei Pantone.

Nach Farben wie "Greenery", "Living Coral" oder "Millennial Pink" hat das amerikanische Farbinstitut nun "Classic Blue" als Trendfarbe für 2020 auserkoren.

Seit über 20 Jahren wird die Farbe des Jahres bestimmt, die Einfluss auf die Lifestyle- und Modewelt hat. Und auch auf das Zeitgeschehen. Als 2017 "Millennial Pink" zur Farbe der Stunde auserkoren wurde, gingen bei den Frauen-Protestmärschen, den "Women's Marches“, Frauen in pinken Mützen, den sogenannten "Pussyhats" auf die Straße.

"Classic Blue" wurde bewusst als Reaktion auf die momentane Weltsituation gewählt. „Die heutige Zeit verlangt Vertrauen und Hoffnung. Der klassische Blauton ‚Pantone 19-4052 Classic Blue‘, ganz geprägt von Konstanz und Verlässlichkeit, strahlt genau diese Zuversicht aus. Das intensive ‚Classic Blue‘ verankert uns sicher im Hier und Jetzt", meint Leatrice Eiseman, CEO bei Pantone, in einer Aussendung.

Klare Gedanken zu fassen, neue Perspektiven zu sehen und unvoreingenommen zu sein soll die Farbe weiterhin ausstrahlen.

Der Auswahlprozess basiert auf Überlegungen und Trendanalysen von den Pantone-Farbexperten. Berücksichtigt werden unter anderem Farbtrends in der Unterhaltungs- und Filmbranche, in Kunstsammlungen und Werken neuer Künstler, in der Mode sowie in allen Designbereichen.

(chrile)