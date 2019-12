Handkes Werk und Novas Beitrag

In seiner Nobelpreisrede zitiert Peter Handke viel aus dem Stück »Über die Dörfer«. Kein Wunder, es ruft zum Fest gegen »Freudeverderber« auf. Und zur quasireligiösen Gefolgschaft.

Bob Dylan hielt keine Rede. Elfriede Jelinek hielt sie in ihrer Wiener Wohnung. Peter Handke hingegen hat angekündigt, er werde bei den Nobelpreiszeremonien alles „mitmachen, was sich gehört“. Dazu gehört auch die Nobelvorlesung am heutigen Samstag in der Schwedischen Akademie. Man hat sie für 17.30 angesetzt, nach der Rede von Olga Tokarczuk – mit Livestream auf der Website nobelprize.



Worum es in der Rede gehen werde, hat Handke bereits in einem Apa-Interview angedeutet: um eine Andeutung jener „zwei, drei Geschichten, die mir vielleicht noch vergönnt sein werden“. Den Hauptteil aber würden Anfang und das Ende des Stücks „Über die Dörfer“ bilden: „Das ist ja schon bald 40 Jahre her, aber es kam mir vor, dass es das Richtige ist für den Moment.“ Warum schien ihm dieses dramatische Gedicht von 1989 das Richtige für einen „Moment“, in dem er für sein literarisches Werk die größtmögliche öffentliche Auszeichnung erhält, gleichzeitig beinah so stark angefeindet wird wie 1996, nachdem „Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien“ erschienen war? Wohl aus zwei Gründen.