Der lange Weg zum grünen Fliegen

Die Luftfahrt verursacht vorerst zwar einen Bruchteil des CO2-Ausstosses. Dennoch wird sie als Klimakiller gebrandmarkt. Die Entwicklung alternativer Antriebe läuft auf Hochtouren, es wird sie aber erst in vielen Jahren geben.

Draußen, auf den Straßen der Metropolen, nehmen Jugendliche, angeführt von ihrer Gallionsfigur Greta Thunberg, die Politik in Sachen Klimaschutz in die Pflicht. Die „Fridays für Future“-Bewegung hat dem Umweltbewusstsein eine neue Dimension gegeben. Davon merkt man drinnen, in den Abflughallen der Flughäfen, wenig. Dort drängeln sich Reisende, als gäbe es was gratis. Was ja auch fast der Fall ist: Tickets zu Dumpingpreisen haben die Lust am Fliegen enorm erhöht.