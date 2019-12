Was 2020 an der Börse bringen wird

Das laufende Börsejahr war historisch betrachtet ein ziemlich gutes. Auch für das kommende Jahr zeigen sich die meisten Experten zuversichtlich. Vor allem europäische Aktien werden derzeit für unterbewertet gehalten.

Wien. Das Jahr an den Börsen war – man kann es nicht anders sagen – fulminant. Die wichtigsten Leitindizes haben im bisherigen Jahresverlauf zweistellig zugelegt. Überrascht hat vor allem der deutsche Leitindex DAX. Monatelang von der Autoindustrie und Rezessionsängsten geplagt, feierte er nun ein Comeback. Auch im wichtigen US-Leitindex Dow Jones war das Plus seit Jahresbeginn mit über 22 Prozent beachtlich, im breiten S&P mit Plus 28 Prozent noch mehr.