Laos: Idyllische Tage am Ufer des Mekong

In den türkisgrünen Becken der Kuang-Si-Wasserfälle wird auch gebadet.

In der alten, spirituellen Hauptstadt Luang Prabang kann man die Hektik des Alltags vergessen.

Nur eineinhalb Flugstunden von Siem Reap entfernt liegt die Stadt Luang Prabang. Viele Reisende, die die unzähligen berühmten Tempel von Angkor besuchen, kombinieren damit einen Abstecher nach Laos auf ihrer Reise. Denn mit Luang Prabang wartet ein Juwel inmitten tropischer Berge am Ufer des Mekong. Der alte Kern der früheren Königsstadt besteht aus einer reizvollen Mischung aus Tempeln, neoklassizistischen Villen und gemütlichen kleinen Restaurants und Cafés. Die Gastfreundschaft und Freundlichkeit der Laoten sind offensichtlich, und die Uhren scheinen hier wirklich langsamer zu gehen.

Mönche, Berg und Flussfahrt

Inmitten der Stadt ist das Avani+ Luang Prabang ein schön gestalteter Ausgangspunkt zur Erkundung der Stadt, für Einkaufstouren auf dem Nachtmarkt oder für Ausflüge ins Umland. In der Früh werden die Gäste des Wellnessresorts Zeugen eines besonderen Rituals: Im Morgengrauen werden den vorbeiziehenden Mönchen Almosen in Form von Reis oder Geld gespendet.

Früh aufzustehen lohnt sich genauso für den Aufstieg auf den gegenüberliegenden Mount Phousi, um einen 360-Grad-Blick über Luang Prabang und den Mekong bei Sonnenaufgang zu genießen. Eine weitere Empfehlung ist der Ausflug zu den atemberaubenden Kuang-Si-Wasserfällen. Der Anstieg über ein Bärenrettungszentrum, vorbei an türkisblauen Wasserbecken und unzähligen Kaskaden bis steil hinauf zu einem Badeplatz mit Wasserschaukel ist einfach ein Muss und die Anstrengungen definitiv wert.

Den Sonnenuntergang kann man entspannt auf einem Boot am Mekong verbringen, der hier noch nicht so breit ist. Auf gemütlichen Sitz- und Liegeplätzen sieht man die saftig grüne Landschaft vorbeigleiten und genießt dabei laotische Spezialitäten. Und wenn man schließlich wieder anlegt, scheint man am Ziel der Reise angekommen: glücklich und voller Eindrücke. (wild)

LAOS-TIPPS Übernachten: Avani+ Luang Prabang Hotel, fünf Sterne, im Zentrum von Luang Prabang, am Nachtmarkt. www.avani-hotels.com/de/luang-prabang Schippern: Sunset-Cruise auf dem Mekong, www.mekongkingdoms.com Dinieren: Restaurant Manda de Laos, romantisch am Seerosenteich, www.mandadelaos.com Einkaufen: Handgefertigte Textilien in der Seidenweberei Ock Pop Tok. www.ockpoptok.com Besuchen: Kuang-Si-Wasserfall mit Bärenrettungsstation. www.freethebears.org

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.12.2019)