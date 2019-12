Hartwig Lögers neuer Job

Hartwig Löger steht bekanntlich nicht mehr als Finanzminister zur Verfügung. Jetzt hat er auch einen neuen Job.

Es war eine Karriere wie im Bilderbuch: Als Sebastian Kurz Ende 2017 seinen neuen Finanzminister Hartwig Löger präsentierte, war der Steirer den wenigsten bekannt. Allenfalls einigen Versicherungs-Aficionados, denn Löger war ja lange Jahre Manager bei der Uniqa-Versicherung gewesen. Doch dann ging alles mit schwindelerregender Rasanz: Nach dem Ibiza bedingten Rücktritt von Heinz-Christian Strache wurde Löger Vizekanzler, eine Woche später sogar interimistischer Bundeskanzler. Doch Bilderbücher müssen offenbar nicht unbedingt nur schön sein. Und so kam es am 12. November in der Causa Glücksspiel zur Hausdurchsuchung bei Löger, in der Folge ließ er mitteilen, dass er künftig nicht mehr als Finanzminister zur Verfügung steht. Und jetzt?