Great Scotland Yard Hotel in London eröffnet

(c) imago/i Images (Dinendra Haria / i-Images)

Einem fast 200 Jahre alten Wahrzeichen hat die Hotelkette Hyatt neues Leben eingehaucht. Anfang Dezember eröffnete das Great Scotland Yard Hotel in London.

Auf den Spuren von Sir Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes kann man sich in einem neuen Luxushotel in London begeben. Die Hotelgruppe Hyatt hat einem fast 200 Jahre altem Wahrzeichen neues Leben eingehaucht. Und zwar dem ehemaligen Gebäude von Scotland Yard im Stadtbezirk City of Westminster.

Alle Hotels der "Unbound Collection by Hyatt" sind in Gebäuden mit außergewöhnlicher Geschichte zu finden, so auch das Great Scotland Yard Hotel mit 152 Zimmern und 15 Suiten.

Vor Jahrhunderten befand sich auf dem Grundstück ein Palast, der von der schottischen Königin benutzt wurde. Das Gebäude war auch königlicher Stall und Privatresidenz für prominente Beamte. 1890 wurde es von der Londoner Metropolitan Police gekauft und zum Polizeipräsidium. Als erster dezidierter Ort für Londons Detektivabteitung wurden hier hochkarätige Fälle bearbeitet.

Das inspirierte Autoren wie Sir Arthur Conan Doyle oder Charles Dickens. Ein Bombenangriff 1884 schlug ein Loch in die Mauer des Gebäudes, anschließend wurde das Präsidium zu einem Polizeiwohnheim. Es diente auch als Rekrutierungsbüro für die britische Armee und wurde zuletzt vom Verteidigungsministerium als Privatbibliothek genutzt.

Die Geschichte von Scotland Yard hat das Hoteldesign inspiriert, gleiches gilt für die Cocktailbar The 40 Elephants. Unter diesem Namen war ein weibliches Verbrechersyndikat des 19. und 20. Jahrhunderts bekannt. Außerdem gibt es eine „Speakeasy“ Bar hinter einer verschlossenen Tür namens Sibin.

(chrile)