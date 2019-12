Schnell noch ein paar ÖBB-Jobs vergeben

Aufsichtsräte? Check. Vorstände? Check. Jetzt werden bei den ÖBB noch rasch Abteilungsleiter ausgeschrieben. Solang es noch geht.

Es mag alles ein Zufall sein. Interessant ist das Timing dennoch: In den ÖBB laufen gerade etliche Ausschreibungen für Jobs in der dritten Führungsebene. Oder ist es doch kein Zufall? Dann drängt sich folgende Interpretation auf: In den Bundesbahnen sollen offenbar noch schnell personalpolitische Fakten geschaffen werden. Nach akribisch vorgenommenen Umfärbungen im Aufsichtsrat und in den oberen Führungsetagen soll nun die Ebene darunter in Angriff genommen werden. Bevor beim Eigentümervertreter – dem Verkehrsministerium – eine andere politische Partei das Sagen hat.