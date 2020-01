Der Hüter des Adlerhorsts

(c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Sepp Grazer (Mitte) mit Gregor Schlierenzauer (rechts) und Walter Hofer (l.) 2017 bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Val di Fiemme.

Sepp Gratzer ist seit knapp drei Jahrzehnten Material-Kontrolleur der FIS. Der Kärntner, 64, kennt alle Tricks, verrät Anekdoten – und erklärt die Evolution des Skispringens.

Innsbruck. Entweder steht er im Auslauf einer Schanze, kontrolliert vor dem Zitterbalken oder wartet auf seine Kundschaft im „Equipment-Control“-Zimmer: Hebt irgendwo auf diesem Planeten ein Skisprung-Weltcup an, gibt es an Sepp Gratzer kein Vorbeikommen. Der Kärntner ist die Autorität des Weltverbands FIS, wenn es darum geht, dass Athleten, Anzüge und Ski geprüft werden. Auch bei der Tournee wacht der karenzierte Zöllner über die Athleten, bei der 68. Auflage springt aber auch ein Hauch Wehmut mit. Denn es ist die letzte, die er gemeinsam mit Renndirektor Walter Hofer bestreiten wird. Am 25. Februar trennen sich die Wege der beiden, die seit mehr als 25 Jahren mitgeholfen haben, Skispringen zu dem Sport zu machen, der es heute ist.