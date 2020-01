Im bürgerlichen Glück spiegelt sich Leonores wahre Größe

Die Sopranistin Chen Reiss singt die Marzelline in der Urfassung – und in der Letztversion im Repertoire an der Staatsoper.

Chen Reiss ist die Marzelline in Beethovens „Fidelio“ an der Staatsoper. Und zwar sowohl in der Neuinszenierung der Urfassung als auch bei den Reprisen der viel gespielten Produktion Otto Schenks, die seit ihrer Premiere zum Beethoven-Jahr 1970 bereits 260 Mal zu sehen war, des Öfteren auch schon mit Chen Reiss in der Partie der Marzelline. Die Sängerin muss sich nun von Mal zu Mal umstellen.