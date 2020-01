Minigärten und bizarre Wälder

Moose sind die wahrscheinlich ältesten Landpflanzen der Erde, und obwohl sie hierzulande im Garten kaum Stellenwert haben, zahlt sich die nähere Betrachtung der Miniaturen aus.

Gäbe es die gute Fee, und hätte ich drei Wünsche frei, so wäre einer davon, schrumpfen zu können. Eine herrliche Vorstellung. Ich würde mich mikroskopisch klein machen und die Welt ganz neu betrachten. Ich könnte mich in den Kuppeln riesiger Tautropfen spiegeln und mit einem beherzten Sprung hineintauchen. Ich würde den seltsamsten Kreaturen Aug in Aug gegenüberstehen. Mein erster Ausflug würde mich auf jeden Fall in die moosigen Bereiche meines Gartens führen, wo ich durch bizarre Wälder wandeln könnte, feucht und duftend wie der erste Urwald und von endloser Dimension.