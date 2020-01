Was Bresnik und Muster eint - und von Thiem trennt

Warum die Parallele zu Thiems Ex-Trainer Günter Bresnik Kurzzeit-Coach Thomas Muster den Job gekostet haben könnte.

Dominic Thiem scheint die Trennung von Kurzzeit-Coach Thomas Muster weitaus weniger zu beschäftigen als Fans und Medien weltweit. Am Montag zog der Niederösterreicher durch ein überzeugendes 6:2, 6:4, 6:4 gegen den Franzosen Gael Monfils in sein erstes Australian-Open-Viertelfinale überhaupt ein, von etwaigen mentalen Nachwehen war trotz des verbalen Störfeuers einen Tag zuvor nichts zu bemerken. Muster hatte im „Eurosport“-Interview mit Boris Becker am Sonntag mit folgender Aussage aufhorchen lassen: „Es gibt halt Häuser mit schönen Fassaden, ganz wunderbare Fassaden, aber man weiß halt sehr selten, wer drinnen wohnt.“