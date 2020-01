Und raus bist du: Impeachment mit Scherben

Mit dem Scherbengericht hatte auch das antike Athen ein politisches Mittel gegen Machtmissbrauch. Was heute wie das Dschungelcamp wirkt, festigte damals die Demokratie.

„Kimon, nimm deine Elpinike und geh!“ Weiß doch jeder in Athen, dass dieser Feldherr es mit seiner Halbschwester treibt. Also soll er derjenige sein, der diesmal für zehn Jahre weg muss, raus aus Attika. Von anderen erfährt man auf Scherben, es handle sich um Verräter, Ehebrecher oder Esel. Besonders schlecht kommt Megakles weg: als arroganter Adeliger, der nur an seine Wagenrennen denkt, und wegen seiner versnobten Mutter, die sich in die Politik einmischt. Aber dass er „fluchbeladen“ sei, war einem der antiken Wutbürger dann doch zu heftig – er strich den Zusatz neben dem geritzten Namen wieder durch. Vielleicht hätten die strengen Beamten auf der Agora seinen tönernen Stimmzettel ja sonst für ungültig erklärt.