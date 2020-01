Was der Brexit für österreichische Expats bedeutet

Für die wenigsten der rund 33.000 österreichischen Wahl-Briten dürfte der Brexit überraschend kommen, rüsten diese sich doch schon seit dreieinhalb Jahren für den Ernstfall. Der „Presse“ erzählten heimische Expats, was genau er für sie verändern wird.

„Keep calm and carry on“ lautet eine oft bemühte Propaganda-Parole der britischen Regierung. Diesen Rat zu befolgen dürfte auch für rund 33.000 Auslandsösterreicher und 250 österreichische Firmen in Großbritannien sinnvoll erscheinen, die sich in den vergangenen Monaten wiederholt die Frage stellen mussten, wie es für sie nach dem heutigen Tag weitergeht. Um darauf Antworten zu geben, hat „Die Presse“ bei österreichischen Expats nachgefragt.