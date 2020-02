Was Amerikanern im Wahljahr blüht

Iowa eröffnete traditionell das Wahljahr mit der ersten Vorwahl. Der Wahlkampf-Tross übersiedelt nach New Hampshire. Der Präsident bereitet sich auf die Rede zur Lage der Nation vor.

Oftmals sind es die Details, die als Beweis für außergewöhnliche Zeiten dienen: Erstmals überhaupt sollte nach dem Start der Vorwahlen in der Nacht auf Dienstag ein Linienflug von Iowa nach New Hampshire abheben. In den USA stehen die „wichtigsten Wahlen unseres Lebens“ an, wie sich Bernie Sanders ausdrückte, der für die Demokraten als Mitfavorit ins Rennen um die Präsidentschaft gegangen ist. Die Demokraten wollen Donald Trump aus dem Weißen Haus jagen – darüber besteht Konsens. Und im Wahlkampf gilt es, keine wertvolle Zeit zu verlieren.



Das Feld der Herausforderer dürfte sich wohl schon bald nach Bekanntgabe der ersten Ergebnisse aus Iowa ausdünnen. Noch verzögern sich die Ergebnisse der Demokraten, während Trump die erste Vorwahl der Republikaner erwartungsgemäß mit einer überwältigenden Mehrheit von mehr als 96 Prozent der Stimmen gewann.



Auf Seite der Demokraten traten elf Kandidaten zuletzt noch an. Ernsthafte Chancen, im November gegen Trump in die Schlacht zu ziehen, hatte bestenfalls ein halbes Dutzend: Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar und Michael Bloomberg, der den Auftakt in Iowa ausließ und erst im März zum „Super Tuesday“ in den Wahlkampf einsteigen will.