Neues Quarantänespital für Peking

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen stieg am Donnerstag in China erneut massiv an.

Auch in Chinas Hauptstadt wird ein Krankenhaus aus dem Boden gestampft. Millionen Arbeitsmigranten kehren zurück. Die Behörden fürchten eine zweite Ansteckungswelle.

Peking. Selbst sonst geschäftige Verkehrskreuzungen in Peking muten dieser Tage wie Fußgängerzonen an. Vor dem Gelände des Xiaotangshan-Spitals staut sich jedoch schon in hundert Metern Entfernung eine riesige Lastwagenkarawane. Auf den Ladeflächen lagern Gerüste und Fertigbauteile, die von Hunderten Arbeitern in wenigen Tagen zu einem riesigen Krankenhaus zusammengesetzt werden sollen. Selbst die Sicherheitswärter am Eingang der Baustelle sind so beschäftigt, dass sie dem ausländischen Reporter kaum Beachtung schenken.