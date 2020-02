Die Maldini-Saga

Die Familie Maldini folgt dem AC Milan seit 66 Jahren: Cesare und Paolo waren elegante Verteidiger und Kapitäne, jetzt ist der 18-jährige Daniel, ein Stürmer, der Rossoneri neuer Stolz.

Wie der Vater so der Sohn, ist ein oft bemühtes Sprichwort. Es umschreibt Karrierewege, umschließt Hobbys, Charaktere, Geschmäcker – den Sport, speziell den Fußball. Die Familie Maldini schreibt in Mailand dazu gerade ein sagenhaftes Kapitel: Cesare Maldini spielte 1954 beim AC Milan, Sohn Paolo von 1985 an ein Vierteljahrhundert – beide waren elegante Verteidiger und sogar Kapitäne. Jetzt ist mit Daniel, 18, der jüngste Maldini-Spross für die Rossoneri in der Serie A unterwegs; als Stürmer.