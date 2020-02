Rüsten für die große Schlacht um Idlib

Regimetruppen rücken auf die von Rebellen gehaltene Provinzhauptstadt Idlib vor. Fast 600.000 Menschen sind auf der Flucht. Die Türkei setzt mehrere Tausend Soldaten in Marsch.

Istanbul. In der syrischen Provinz Idlib bahnt sich eine der schlimmsten humanitären Katastrophen im gesamten Syrienkrieg an. Allein seit Dezember sind laut UN-Schätzungen fast 600.000 Menschen – die Hälfte davon Kinder – vor der anrückenden syrischen Armee geflohen. In Idlib, der letzten Rebellenbastion, gebe es keine sicheren Gebiete mehr, sagt die UNO. Bei Temperaturen von minus sechs Grad haben viele kein festes Dach über dem Kopf und müssen in Zelten oder Autos ausharren. Die syrische Armee steht vor der Provinzhauptstadt Idlib. Die türkische Armee schickt immer mehr Truppen in die Provinz, um Syriens Truppen aufzuhalten und eine Massenflucht in die Türkei zu verhindern.