Wie ein Darts-Märchen das Leben verändert

Bei der WM hat Fallon Sherrock Geschichte geschrieben und damit einen Hype um ihre Person ausgelöst. Der Engländerin, 25, winken großes Geld und Promi-Treffen, ihr großes Ziel aber hat sie nicht aus den Augen verloren.

Nottingham/Wien. Der vergangene Dezember hat so ziemlich alles im Leben von Fallon Sherrock verändert. Mit ihren beiden Siegen bei der Darts-WM, den ersten einer Frau gegen männliche Gegner, hatte die Engländerin Geschichte geschrieben. Heute (22.15 Uhr, live Sport 1) kann sie bei ihrem Debüt in der Premier League nachlegen, Auftaktgegner in Nottingham ist ihr Landsmann Glen Durrant. „Dieses Privileg, daran teilzunehmen, lässt einen Traum wahr werden“, sagte Sherrock.