Live Briefing

Es ging schon einmal harmonischer zu zwischen Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und der Grünen Koalitionspartnerin Birgit Hebein. Martin Stuhlpfarrer schreibt über Wiens rot-grüne Klimakrise - eine Entfremdung. Er berichtet dabei auch über eine rot-grüne Beinah-Eskalation. Mehr dazu [premium]

Das Wichtigste im Überblick

Doskozil-Verlobte wird Referentin in Doskozils Büro: Die Eventmanagerin Julia Jurtschak soll Sozialmärkte konzipieren und Events betreuen. Mehr dazu

Der neue James-Bond-Song ist da: Billie Eilishs Ballade "No Time To Die“ wurde am Freitag um 1:00 Uhr auf den großen Streaming-Diensten veröffentlicht. Sie zitiert auch Adeles "Skyfall“. Mehr dazu

Prestigeerfolg für Darts-Pionierin Sherrock: Darts-Pionierin Fallon Sherrock erreichte bei ihrem Gastspiel in der prestigeträchtigen Liga ein Remis gegen Glen Durrant. Mehr dazu

Richard Lugner hat seinen Opernball-Gast gefunden: Die 64-jährige italienische Schauspielerin wird den Baumeister nach der Absage von Lindsey Vonn auf den Opernball begleiten. Mehr dazu

Aus unserem Magazin

Ist der Crash nur noch einen Schritt entfernt? Noch scheinen Weltwirtschaft und Börsen immun gegen das Coronavirus. Doch die Warner werden lauter, erste Frühindikatoren stürzen ab. Ist ihnen zu trauen? Dieser Frage ist Matthias Auer nachgegangen. Mehr dazu [premium]

Billy mieten statt kaufen? Der neue Ikea-Geschäftsführer stellt seine Pläne für Österreich vor. Im Fokus liegt dabei ein Abo-System für Möbel, schreibt Christina Ozlberger. Mehr dazu [premium]

Diskussionsstoff

Wir sind neutral, wer soll uns schon angreifen? Matthias Wasinger, Berufsoffizier beim Bundesheer, liefert in seinem Gastkommentar Argumente, weshalb Österreich ein starkes Heer benötigt, obwohl es ein neutraler Staat im Herzen der EU ist. Mehr dazu