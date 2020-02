Renzi torpediert die Ex-Genossen

Die fragile Koalition zwischen Linksdemokraten und Fünf Sterne steht wegen des Ex-Premiers auf der Kippe. Regierungschef Conte drohte schon mit Rücktritt.

Rom/ Wien. Italiens Regierung steht wieder einmal auf der Kippe. Diesmal droht die Koalition nicht am ewigen Partnerstreit zwischen Fünf-Sterne-Bewegung und den Linksdemokraten zu scheitern. Sondern am Friendly Fire des kleinen Rebellen im Bund: an Italia Viva, der Partei von Matteo Renzi. Der Ex-Premier hat sich im Herbst mit einer Handvoll Getreuer von den Linksdemokraten abgespaltet. Seit Amtsantritt der Koalition im September schießt er gegen das Team von Regierungschef Giuseppe Conte und seine früheren Genossen quer.