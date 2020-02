Deutschland: 5000 Tage ohne Steuerreform

Warum ist in Deutschland der Ruf nach Steuersenkung bei Weitem nicht so laut?

In Österreich folgt nach jeder Wahl der Ruf nach Steuersenkungen. In Deutschland ist dem nicht so. Ein Grund könnte sein, dass beim deutschen Steuersystem die kalte Progression zumindest teilweise berücksichtigt wird.

Wien. Er gehört zur österreichischen Politik wie das Amen im Gebet: der Ruf nach Steuersenkung, nach Entlastung bestimmter Bevölkerungsschichten. Kaum stehen Wahlen bevor oder wird eine neue Regierung gebildet, sind die diversen Interessenvertreter schon zur Stelle. Aktuell verhandelt die türkis-grüne Regierung an ihrer „ökologischen Steuerreform“ (siehe obenstehenden Bericht). Fix ist, dass im ersten Schritt die unteren Steuersätze gesenkt werden und vor allem Geringverdienern mehr Netto vom Brutto bleibt.