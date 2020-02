Adi Hütter: "Sonst hast du in diesem Job keine Chance"

Vor dem Europa-League-Duell mit Ex-Klub Salzburg am Donnerstag gewährt Frankfurts Trainer Adi Hütter der „Presse“ Einblicke in seine Arbeit.

Vielleicht hatten viele Fans von Eintracht Frankfurt Adi Hütter schon vergessen, bevor er im Sommer 2018 als neuer Trainer und Nachfolger von Niko Kovač präsentiert wurde. Vielleicht hatten ihn manche gar verdrängt, weil die Erinnerung an den Österreicher eine sehr schmerzhafte war. Rückblick, 3. März 1994: Austria Salzburg empfängt im Uefa-Cup-Viertelfinale vor 48.000 Zuschauern im vollen Happel-Stadion die Eintracht aus Frankfurt. In der 33. Minute trifft Adi Hütter zum 1:0 für Salzburg und legt mit dem einzigen Tor des Abends die Basis für den Aufstieg. Auch beim 5:4-Rückspielsieg nach Elfmeterschießen verwandelt Hütter vom Punkt, der Mittelfeldspieler hat also maßgeblichen Anteil am Ausscheiden der Deutschen.



26 Jahre später hat man Adi Hütter längst verziehen. Zumindest hört man nichts Gegenteiliges in Frankfurt, Erfolge und Aufstieg des Vereins in den vergangenen eineinhalb Jahren sprechen für sich. Dabei hatte der Vorarlberger bei der Eintracht ein wahrlich schweres Erbe angetreten. Nach dem Pokalsieg unter Kovač im Mai 2018 hatte der Klub mit Lukáš Hrádecký, Marius Wolf, Omar Mascarell und Kevin-Prince Boateng gleich vier Leistungsträger verloren – als neuer Trainer kann man in einer solchen Situation eigentlich nur verlieren, zumal Hütter auch keineswegs mit großen Vorschusslorbeeren nach Frankfurt kam.