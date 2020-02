„Die Mühlkommune – das war Gehirnwäsche“

(c) Privat

„Du lebst ja auch für deine Überzeugungen“ – dieser Satz gab den Anstoß für Mühleisens gleichnamiges Buch. Das Foto zeigt sie mit ihrem Vater 1978 bei dessen Besuch am Friedrichshof, bald nach ihrem Eintritt in die Kommune.

Ihr Vater blieb ein Nazi, sie war im innersten Kader der Mühlkommune: Wencke Mühleisen über die Verwandtschaft extremer Ideologien, Machtkämpfe auf dem Arbeitsplatz und den Mühl-Kult in Österreich.

Acht Jahre lang hat Wencke Mühleisen am Friedrichshof im Burgenland in der Mühlkommune gelebt, zeitweise im engsten Führungskader – bis sie sich 1985 aus dem Staub machte. Heute lebt sie in Norwegen und hat ein Buch über ihren Vater und ihre Kommunenvergangenheit veröffentlicht: Denn im Rückblick entdeckte sie viele Parallelen. Im März kommt sie nach Wien, „Die Presse“ sprach vorab mit ihr.