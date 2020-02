Der derzeit irrste Hype auf dem Aktienmarkt

Wasserstoff-Aktien sind der große Renner bei Anlegern. Was treibt die Kurse? Und kann man noch einsteigen?

Jede Zeit hat ihre Hypes. Und da die Börse im Allgemeinen künftige Trends erahnen oder einfach erraten will, haben diese Hypes grundsätzlich auch nichts Verwerfliches an sich. Einst war es die Dotcom-Welle, dann die der Solarenergie. Im Vorjahr folgte gemessen an der Aktie von Beyond Meat die Branche der fleischlosen Ernährung. Dazwischen und zuletzt mehr denn je die Batterientechnologie und E-Mobilität mit ihrem Pionier Tesla.