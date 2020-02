Lehrerbewertungs-App könnte Kommentarfunktion bekommen

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Die umstrittene Plattform „Lernsieg“ ist wieder online. Man arbeitet an technischen Erweiterungen. Vor Klagen fürchtet man sich nicht.

Der Neustart war schon länger angekündigt. Nun ist es so weit: Seit Sonntag Abend ist die umstrittene Lehrerbewertungs-App „Lernsieg“ wieder online. Und sie könnte in Zukunft noch adaptiert werden. Zur Debatte stehen unter anderem Kommentarfunktionen - für Schüler wie für Lehrer, wie Erfinder Benjamin Hadrigan (18) am Montag bekannt gab.

Kurz zuvor hatte die Datenschutzbehörde grünes Licht für die App gegeben, auch ein Gutachten des Bildungsministeriums besagte, dass eine solche Bewertungsplattform grundsätzlich zulässig ist ("Die Presse“ berichtete). „Die App war immer schon legal, immer schon erlaubt - und sie kann wieder online gehen“, sagte Hadrigan am Montag vor Journalisten.

„Grundidee ist die gleiche"

Vorerst ist sie so wieder online wie im November - bevor sie unter anderem wegen Hassnachrichten gegen den Erfinder offline genommen wurde. „Die Grundidee ist die gleiche“, sagte Hadrigan am Montag. Mit der App sollen Schüler sowohl Lehrer als auch Schulen in verschiedenen Kategorien mit einem bis fünf Sternen bewerten.

Man sei aber - nachdem man sich unter anderem mit neuen Investoren breiter aufgestellt habe - auch dabei, an technischen Erweiterungen zu arbeiten. Möglich wäre unter anderem, dass Kommentarfunktionen eingeführt werden - für Lehrer wie für Schüler. Derzeit können weder Schüler frei kommentieren noch Lehrer reagieren.

Nummern werden nicht verkauft

Was Hadrigan am Montag bekräftigte: Die Handynummern der Schüler - die diese bei der Registrierung angeben müssen - werden nicht kommerziell genutzt. „Wir verkaufen die Handynummern nicht und wir werden das auch nie tun“, sagte der App-Erfinder. Was mit den Daten der Schüler passiert, war eine der Sorgen des Bildungsministeriums.

Wie man mit der App Geld verdienen möchte - auch wenn am Montag betont wurde, dass Rendite (noch) nicht im Vordergrund stehe: unter anderem mit Werbung. Man könnte etwa Nachhilfelehrer vermitteln oder für Schulmaterialien oder Kino werben, sagte Hadrigan beispielhaft. McDonald's oder Red Bull würden als Werber nicht infrage kommen.

Keine Angst vor Klagen

An Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Lehrergewerkschafter Paul Kimberger habe er unlängst Briefe geschrieben. Vor den Musterklagen, die die Gewerkschaft gegen die App eingereicht hat, fürchtet sich Hadrigan nicht. Er geht davon aus, dass diese Klagen - weil sie auf Datenschutz abzielen - ins Leere laufen. „Die Gerichte werden das klären."

