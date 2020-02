Martin Hinteregger: Fußballprofi aus einer anderen Welt

Verteidiger Martin Hinteregger braucht weder Luxus noch soziale Medien. Trotz seiner Verfehlungen in der Vergangenheit sieht er sich nicht als Skandalprofi. „Das ist doch alles nur menschlich."

Martin Hinteregger hat seine eigenen Ansichten. Der Kärntner schwimmt nicht mit dem Strom, das kann und will er gar nicht. Müsste man den Verteidiger von Eintracht Frankfurt kategorisieren, dann am ehesten irgendwo zwischen Skandalprofi und echtem Typ. Hinteregger selbst sieht sich lieber in der Kategorie echter Typ. „Ich weiß, dass mich viele als Skandalprofi sehen, aber hey, das ist doch nur menschlich.“