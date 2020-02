Hamsterkäufe: "Vorbereitung hat nichts mit Angst zu tun"

Berge an Dosen, Nudeln und Reis: In Krisen neigen wir zu Hamsterkäufen. Dabei sind Vorräte wichtig, allerdings in Ruhe gekauft. Und es reichen weniger als manche wohl denken.

Der Mann hat ganz offensichtlich Angst. Mit einer riesigen Atemschutzmaske steht er vor der Kassa eines Tiroler Supermarktes und will Paletten voll mit Konserven kaufen. Auch eine Packung Mignonschnitten hat er auf das Fließband gelegt. Ein Mann, der hinter ihm stand, fotografierte ihn. Das Foto verbreitete sich sofort über Facebook. Dabei war der Mann mit der Atemschutzmaske dieser Tage nicht der einzige, der sich ob des Coronavirus völlig verunsichern ließ. Supermarktketten meldeten eine erhöhte Nachfrage an Nudeln, Reis und Konserven. Fotos von leeren Regalen wurden überall geteilt.