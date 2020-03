Wien: Burggasse bekommt "kühlen" Platz mit Marktständen

Die Nebenfahrbahn der Burggasse wird zwischen Stuck- und Kirchengasse aufgelassen und zu einem begrünten Platz umgestaltet. Auf diesem soll es künftig auch einen kleinen Markt geben.

Während die Zieglergasse gerade zur „kühlen Meile“ und die Neubaugasse zur Begegnungszone umgestaltet wird, hat Neubaus Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne) am Montag weitere Pläne für das (Groß-)Projekt „Kühle Zone Neubau“ bekannt gegeben.

Denn auch die Burggasse wird umgestaltet: Die Nebenfahrbahn - der sogenannte „Burggassen-Anger“ - wird in einem ersten Schritt zwischen der Stuck- und der Kirchengassse aufgelassen und neu gestaltet. Hier - als verlängerter Vorplatz des Adlerhofs - entsteht ein Platz, der vier neue, großkronige Bäume bekommen soll, versickerungfähige Pflastersteine, einen Trinkbrunnen, Grünflächen und Sitzgelegenheiten.

Weiters soll hier auch Platz für einen kleinen Markt sein - das Konzept dazu wird, heißt es aus dem Büro des Bezirksvorstehers, mit den Anrainern und Händlern im Grätzel im Frühling erarbeitet. Die Vorarbeiten der Neugestaltung beginnen im März, im August soll die „kühle Grünoase“, wie sie die Bezirksvorstehung nennt, dann fertig sein.

Neugestaltung auch bei der Volksschule

Das ist aber erst der erste Schritt. In weiterer Folge soll die Nebenfahrbahn der Burggasse weiter stadteinwärts - rund um die Volksschule Notre Dame de Sion - ebenfalls umgestaltet werden. Dafür wird es ein Beteiligungsverfahren geben, in das auch die Schule - die an der Einbindung in das Beteiligungsverfahren sehr interessiert sein soll - eingebunden wird. Die Planungen dafür sollen im Herbst beginnen.

(mpm)