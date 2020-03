Wiener Volksschule wegen Corona-Verdachts geschlossen

Die Volksschule Galileigasse ist für Freitag vorübergehend geschlossen worden. Zwei Lehrer könnten sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, bestätigt ist das aber noch nicht. Ein Mädchen in am Gymnasium Stockerau wurde positiv getestet.

Noch am Donnerstag hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober eine landesweite Schließung von Bildungseinrichtungen ausgeschlossen. "Coronaferien" hätten derzeit in Österreich nur vereinzelte Schüler und Lehrer - und nun die Schüler der Wiener Volksschule Galileigasse.

Die Schule in Wien-Alsergrund ist am Freitag wegen eines Coronavirus-Verdachts vorübergehend geschlossen worden, bestätigte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker der „Presse“. Bei zwei Lehrern sei der Verdacht einer Covid-19-Erkrankung aufgetreten. Man warte nun die Testergebnisse ab. Sollten diese positiv ausfallen, würden weitere Schritte gesetzt. Wann das Ergebnis zu erwarten sei, ist aber noch unklar. Von der Vorsichtsmaßnahme sind rund 200 Schüler und 35 Lehrpersonen betroffen.

Unterricht fand heute gar keiner statt, die Sperre der Schule, die in Absprache mit der Wiener Bildungsdirektion und der Gesundheitsbehörde veranlasst worden sei, gelte schon seit der Früh, sagte ein Sprecher. Mehr Informationen könne man derzeit nicht herausgeben.

Auch Informationssperre?

Denn diesmal laufe alles geregelt ab, so der Sprecher. Missverständliche Informationen und vorschnelle Entscheidungen wie vor zwei Wochen, als das Gymnasium Albertgasse wegen eines Verdachtsfalls mit einem Polizeigroßaufgebot abgeriegelt wurde, soll in Zukunft vermieden werden. Das zeigt auch die Informationssperre, die den Schulen offenbar auferlegt wurde.

So wurde in der Direktion der Galileigasse auf Nachfrage der „Presse“, ob die Sperre der Schule bestätigt werden könne, auf die Bildungsdirektion Wien verwiesen. Dort wiederum hieß es, lediglich das Büro Hacker könne Informationen hinausgeben.

Mädchen am Gymnasium Stockerau positiv

Auch am Gymnasium Stockerau im Bezirk Korneuburg ist ein Mädchen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden, wie am Freitagvormittag bekannt wurde. Mitschüler in der Klasse der Infizierten und Lehrer befinden sich in häuslicher Quarantäne, gab das Büro von Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) bekannt. Sollten Symptome auftreten, würden sie ebenfalls getestet.

47 Erkrankungen

Indessen steigt die Zahl der an dem Virus erkrankten Menschen in Österreich. 47 Menschen sind mit Stand Freitag, 8 Uhr, mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus den veröffentlichen Zahlen auf der Website des Gesundheitsministeriums hervor. Das bedeutet einen leichten Anstieg von drei Betroffenen. Einer der Betroffenen ist eine Mitarbeiterin des Landesklinikum Korneuburg. Die Frau war im Labor tätig und habe keine Patientenkontakte gehabt, hieß es bei der Landeskliniken-Holding. Die Frau weise leichte Symptome auf und befinde sich in häuslicher Quarantäne. Etwa 30 ihrer Kollegen müssten derzeit ebenfalls zu Hause bleiben.

Donnerstagabend wurde der erste Fall in Oberösterreich bekannt. Bei einer Pressekonferenz am Freitag werden dazu weitere Details bekannt gegeben. Somit ist nun nur noch das Burgenland frei von SARS-CoV-2.

Zwei mit dem SARS-CoV-2 Infizierte konnte bereits wieder geheilt aus dem Krankenhaus entlassen werden. Dabei handelt es sich um die ersten zwei Fälle in Tirol. Betroffen waren zwei Italiener. Einen schweren Verlauf hat die Krankheit bei einem Anwalt in Wien genommen, der nicht ansprechbar auf der Intensivstation liegt. In Österreich gab es bisher 4000 Tests.

Volle Reisewarnung für Südkorea und Iran

Das österreichische Außenministerium hat indes am Freitag die Sicherheitsstufe für Südkorea und den Iran auf die höchste Stufe hinaufgesetzt - das bedeutet eine volle Reisewarnung für die beiden Länder, wie Außenministeriums-Sprecher Peter Guschelbauer sagte.

Die Reisewarnung werde "aufgrund der besonders rapiden Ausbreitung des Coronavirus in diesen beiden Ländern" ausgesprochen, erklärte Guschelbauer. Das bedeutet, dass vor Reisen dorthin dezidiert gewarnt wird und Österreicher, die sich dort aufhalten, dringend ersucht werden, sich unverzüglich mit der zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde in Verbindung zu setzen. Im Land lebenden Österreichern wird dringend empfohlen, es zu verlassen.

Wer Coronavirus-Symptome aufweist oder befürchtet, erkrankt zu sein, soll zu Hause bleiben und sich unter folgende Telefonnummer beraten lassen: 1450

Allgemeine Informationen rund um das Coronavirus: 0800 555 621 (7 Tage in der Woche, 0 bis 24 Uhr) oder bei der Website der AGES Alle Reisewarnungen des Außenministeriums

(twi/apa)