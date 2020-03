Sie muss den Garten bestellen

Phoebe Bridgers, geboren 1994 in Los Angeles, ist Mitglied der Bands Better Oblivion Center und Boygenius. 2017 erschien ihr erstes Soloalbum, „Stranger in the Alps“.

Phoebe Bridgers: „Garden Song“. Ein Garten kann Verstörendes bergen, gerade in oder unter dem Idyll, man denke an David Lynchs „Blue Velvet“. Auch dieses Gartenlied wirkt leicht unheimlich mit seinen sanft verzerrten Gitarren, seinen ständig wechselnden Szenarien. „Everything's growing in our garden“, singt Phoebe Bridgers mit ihrer hellen, klaren, ein wenig an Joni Mitchell erinnernden Stimme, „you don't have to know that it is haunted.“ Alles wächst. Auch der Spuk. Von Beginn an geht es nicht nur um das Wachstum im Garten, sondern auch um das Wachstum der Gärtnerin und Sängerin: „I grew up here till it all went up in flames, except the notches in the doorframe.“ Alles geht in Flammen auf, nur die Markierungen am Türstock – die das Wachstum der Bewohner dokumentieren – bleiben: Was für ein Bild. Am Ende bekennt sich die Gärtnerin wie einst Voltaires Candide zur Arbeit und zum Optimismus. Alles gut.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.03.2020)