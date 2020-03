Methusalix im Weißen Haus

Oder: Warum ein Bundeskanzler knapp halb so alt sein darf wie ein Bundespräsident.

Wir mussten zuletzt öfter an „Asterix bei den Olympischen Spielen“ denken. Nicht nur, weil das in Griechenland spielt, das diese Woche auf traurige Art in den Fokus rückte (was hat die EU seit 2015 in der Flüchtlingsfrage eigentlich getan, außer Geld nach Ankara zu überweisen?), auch nicht in erster Linie, weil die Olympischen Sommerspiele in Tokio auf der Liste jener Großveranstaltungen stehen, die aufgrund des Coronavirus gefährdet sein könnten, sondern vor allem wegen einer anderen, kleinen Szene in dem legendären Comicband.

Da versuchen Asterix und Obelix nämlich nach einer durchgefeierten Nacht den greisen Methusalix ins Bett zu bringen. Doch der will unbedingt weiterfeiern und weigert sich mit dem Hinweis, er fühle sich in dieser Nacht um zehn Jahre jünger. „Na schön! Dann wärst du 83 und solltest längst im Bett sein!“, meint Asterix darauf ungerührt.

Der US-Vorwahlkampf der Demokraten hat zwar noch keinen Gegenkandidaten für Donald Trump hervorgebracht, doch eines ist nach dem Super-Dienstag dieser Woche sicher: Um das Amt des Präsidenten der USA werden sich im Herbst zwei Männer mit weißer Hautfarbe bewerben, die im achten Lebensjahrzehnt stehen. Ob neben dem 73-jährigen Amtsinhaber Joe Biden (77) oder Bernie Sanders (78) ins Rennen gehen, ist dabei noch unklar. Das ist bemerkenswert, da schon heute 40-Jährigen oft das Verständnis und die Anschlussfähigkeit zum Denken von Digital Natives fehlt, was in politischen Zukunftsfragen zu immer weniger Konsens führt.

Während es nach oben hin keine Altersgrenze für eine Bewerbung um das Weiße Haus gibt, ist diese nach unten hin ziemlich rigoros. 35 Jahre müsste man alt sein (zudem noch in den USA geboren und 14 Jahre dort wohnhaft), um Donald Trump herausfordern zu können. In Europa gibt es immerhin zwei Regierungschefs (die finnische Premierministerin und den österreichischen Bundeskanzler), die an dieser Altersgrenze scheitern würden. Um Bundespräsident zu werden, muss man übrigens ebenfalls mindestens 35 Jahre alt sein, für das Kanzleramt reichen schon 18 Jahre. Und zum Vergleich: Alexander Van der Bellen ist älter als Trump, aber jünger als Biden und Sanders. Wie alt Asterix und Obelix sind, ist nicht überliefert.

