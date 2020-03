Der ewige Putin: Eine Inszenierung der Duma

(c) imago images/ITAR-TASS (Anton Novoderezhkin via www.imag)

In einer grotesken Sitzung ermöglicht das Parlament Präsident Wladimir Putin die Verlängerung seiner Amtszeit. Er könnte Russland bis ins Jahr 2036 regieren. Eine wirkliche Transformation des Landes rückt in weite Ferne.

Moskau. Es werde in Russland die Zeit kommen, da werde die Staatsmacht weniger „personifiziert“ sein, nicht mehr mit „einem konkreten Menschen“ assoziiert werden, so wie das heute der Fall sei, sagte Präsident Wladimir Putin am Dienstag in der Staatsduma. Seit gestern ist klar: Diese Zeit liegt noch sehr fern. Denn das Schauspiel, das der Kreml gestern unter Beteiligung der Abgeordneten inszenierte, diente dazu, die Macht von Wladimir Putin auf viele Jahre abzusichern. Putin kann damit rechnen, dass er bis 2036 Kreml-Chef bleiben wird.

Es war eine richtiggehende „Spez-Operazija“, ein berüchtigter Spezialeinsatz, der da im Plenarsaal der Duma über die Bühne ging. Ausnahmsweise waren nicht bewaffnete Einsatzkräfte dafür verantwortlich. Das Skript mit unerwarteten Wendungen des Plot, „spontanen“ Redebeiträgen und einem überraschenden Stargast haben die Polittechnologen des Kreml verfasst.