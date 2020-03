Sando: Das Sandwich, das aus Japan kam

Das Sando hat sich aufgemacht, die Welt zu erobern. Üppig gefüllt und sein Inneres offenherzig präsentierend.

Schuhe ausziehen, Sando auspacken, und dann wird gegessen.“ So beschreibt Sandra Jedliczka vom Wiener Lokal Mochi das Verhalten vieler Fahrgäste während einer Zugfahrt in Japan. Das Sando ist gleichsam die japanische Variante der österreichischen Wurstsemmel, des italienischen Tramezzino, des vietnamesischen Bánh mì, des New Yorker Pastrami-Sandwichs: ein unverwechselbares gefülltes Gebäck. Das derzeit auch hierzulande immer öfter zu sehen ist. Joseph Brot hatte schon ein Sando in der Vitrine, im Sternerestaurant Mraz & Sohn arbeitet man an Sando-Varianten als Teil des vielgängigen Menüs, und in den zur Mochi-Gruppe gehörenden Lokalen o.m.k. Deli und Kikko Bā zählt das Thema Sando zum fixen Angebot.



Von Japan aus hat das Sando längst Korea erreicht, dort mit naturgemäß deutlich würzigeren, schärferen und gern chiliroten Füllungen, außerdem Metropolen wie New York oder London. Soeben erst hat etwa der Maßstäbe setzende britische Gastronom Alan Yau – er hat unter anderem die legendären internationalen Lokalketten Wagamama und Hakkasan gegründet – eine italienisch-japanische Sando-Bar eröffnet: das Mozzasando im Londoner South Kensington. Hier wird unter anderem Cotoletta alla milanese mit Trüffelmayonnaise und Zwiebelmarmelade zwischen entrindete Weißbrotscheiben gepackt oder Portobello-Pilz mit Artischocken und Parmesan.