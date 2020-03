Als der Mensch ins Virtuelle rutschte

Covid-19 zwingt Unternehmen zu Drastik, vor allem auch bei der Art, intern und extern zu kommunizieren. In Zeiten virtueller Meetings geht dabei aber auch vieles verloren.

Personaler erleben interessante Zeiten“ titelte die „Presse“ an dieser Stelle noch zu Beginn des Jahres, um Unternehmen auf zentrale Herausforderungen und Aufgaben des neuen Jahres aufmerksam zu machen. Dass in China dieser Spruch eigentlich als Fluch und nicht als Ausspruch für Optimismus gilt, wurde im Artikel als Pointe erwähnt – in Anbetracht des Coronavirus hat sich diese nun in zynischen Euphemismus verwandelt.