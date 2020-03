Im Panikraum mit Sartre, Beckett und dem Bären

Was also anfangen mit der vielen Freizeit in Quarantäne? Dramen! Nicht jedem ist es gegeben, Tarock zu spielen.

Die Abteilung für darstellende Künste im Gegengift hat es am Freitag nach eins gerade noch in den Kultur-Panikraum tief unten in Erdberg geschafft. Jetzt sitzen wir zwischen Säcken mit Reis, Paletten koreanischen Biers und Fässern voll Sauerkraut. Das Chorsingen auf der Dachterrasse (Schubert!) wurde abgesagt. Was also tun mit diesem auf unbestimmte Zeit verlängerten Wochenende? Zum Tarockieren sind wir emotional unbegabt. Selbst Brettspiele wie „Risiko“ führen stets zu schweren Konflikten. Also besinnen wir uns auf die Schulzeit: Lesen von Dramen in verteilten Rollen. Vielleicht bleibt genug Luft für eine echte Aufführung.