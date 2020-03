Vizekanzler Kogler: „Dramatischer Einschlag auf Wirtschaft“

Die Regierung stellt vier Milliarden Euro zur Verfügung, um die ersten Auswirkungen der Coronapandemie abzufedern. Für das rasche Handeln bekommt sie Lob von Wirtschaftsforschern. Doch das könnte erst der Anfang gewesen sein.

Die Regierung hat getan, was sie in so einer Situation tun musste. Sie hat nicht lang gezögert, alle beteiligten Ministerien eingebunden, die Sozialpartner an Bord geholt und innerhalb weniger Stunden eine Reihe an sinnvollen Maßnahmen beschlossen, um Österreichs Wirtschaft – in einem ersten Schritt – durch die Coronakrise zu bringen.