China beginnt mit Impfstofftests an Menschen

Projekt des Instituts für Militärmedizin und einer Biotechfirma in Hongkong. Die Testserie soll allerdings bis zum Ende des Jahres dauern.

Peking. Die chinesische Regierung hat am Dienstag die Erlaubnis zu ersten klinischen Versuchen an Menschen mit experimentellen Impfstoffen gegen das neue Coronavirus erteilt. Diese sollten so bald als möglich die Basis für die Entwicklung von industriell produzierbaren und gut verträglichen Vakzinen erbringen, hieß es in der kommunistischen Parteizeitung „People's Daily“.

Zentrum der Arbeiten ist die chinesische Akademie für militärmedizinische Wissenschaften, eine der Volksbefreiungsarmee nahestehende Einrichtung. Details zu den Versuchen wurden noch nicht veröffentlicht, allerdings listet die nationale Datenbank zur Registrierung klinischer Versuche einen „Phase 1“-Test in Bezug auf Corona auf, bei dem es zunächst darum gehe, 108 gesunde Freiwillige zu finden, um zu testen, wie sie die Wirkstoffe vertragen. Das Projekt hat demnach bereits gestern begonnen, man darf sich allerdings nicht erhoffen, dass es schon in den kommenden Monaten, ja überhaupt noch heuer ein brauchbares Vakzin gibt: Die Testserie ist nämlich in der Datenbank bis 31. Dezember angesetzt. An ihr ist auch die in Hongkong ansässige Biotechfirma CanSino Biologics beteiligt.

Klinische Tests auch in den USA

In den USA haben dieser Tage ebenfalls klinische Tests dieser Art begonnen. Dabei geht es um eine Kooperation zwischen dem Nationalen Institut für Infektionskrankheiten und der US-Biotechfirma Moderna.

Seitens der Weltgesundheitsorganisation WHO hieß es unterdessen schon mehrfach, dass mit einem marktreifen und zugelassenen Impfstoff wohl nicht vor Mitte 2021 zu rechnen sein wird. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.03.2020)