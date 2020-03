Kann man das Virus aushungern?

(c) REUTERS (ANTARA FOTO)

Abstand halten: Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, setzt man in Indonesien auf fixe Stehplätze in Aufzügen für das Social Distancing.

China vermeldet keine Neuinfektionen. Doch das Land muss sich weiter abschotten. Experten warnen: Wegen der langen Inkubationszeit bleibt das Virus ein Risiko.

Wien/Peking. Es ist ein dramatischer Wendepunkt im Verlauf der Coronapandemie: Während die Anzahl der Toten in Europa mittlerweile über den Werten Chinas liegt, vermeldete die Volksrepublik erstmals seit Beginn des Ausbruchs landesweit keine einzige Neuinfektion innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Doch der epidemiologische Sieg liefert der chinesischen Regierung keinen Grund zum Aufatmen. Strenge Kontrolle und Präventionsmaßnahmen würden weiterhin gebraucht, sagte die Epidemiologin Li Lanjuan in der chinesischen Presse. Denn eine zweite Infektionswelle könne jederzeit ausbrechen: In der vergangenen Woche vermeldete die Nationale Gesundheitskommission regelmäßig „importierte Fälle“.