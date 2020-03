Um die Produktion zu gewährleisten, übernimmt die Armee die Kontrolle über 140 lebenswichtige Unternehmen. Soldaten patrouillieren.

Budapest. Das ist die bisher radikalste Maßnahme in einem EU-Staat: Ungarn hat erste Schritte eingeleitet, um in der Corona-Krise eine regelrechte Kriegswirtschaft einzuführen. Am Donnerstag zogen Koordinierungsgruppen der Armee in 71 von insgesamt 140 designierten „strategisch wichtigen“ Unternehmen ein.