Ist das Home-Office mitschuldig am Crash?

Die Händler sind plötzlich überfordert. Und agieren im Moment oft im Blindflug.

Die Corona-Krise bringt Börsenhändler an ihre Grenzen. Nicht nur müssen sie sich im Home-Office oder in fremden Büros gegen die schwersten Kursstürze seit Jahrzehnten stemmen. Wegen der Schulschließungen in vielen Ländern wollen auch ihre Kinder mit Essen versorgt und die Hunde Gassi geführt werden.

Nach Meinung von Experten ist es sogar möglich, dass die ungewohnten Arbeitsbedingungen der Banker nicht ganz unschuldig sind an den derzeitigen Börsenturbulenzen.

Trip Miller, Geschäftsführer der Investmentgesellschaft Gullane Capital Partners, verbringt aktuell den Großteil des Arbeitstages zu Hause in Memphis/Tennessee. Über E-Mails, Telefon und Textnachrichten mit Kunden und Mitarbeiten versucht er, die schlimmsten Verluste in seinen Portfolios zu vermeiden. „Und das alles, während ich meinen vier- und siebenjährigen Kindern die Pizza in Stücke schneiden muss“, sagt er zu Reuters. Anlageexperte Jack Ablin vom Cresset Wealth Advisors schimpft über Hundegebell im Hintergrund bei den Telefonkonferenzen mit Kollegen.

So wie Miller und Ablin arbeiten nun weltweit zigtausende Händler und Investmentbanker, um die Beschäftigten vor Ansteckungen durch das neuartige Coronavirus zu schützen und den Betrieb am Laufen zu halten.

Die Nerven liegen schon wegen der nie dagewesenen Verluste an den Börsen blank. „In all den Börsencrashs, die ich erlebt habe, hat es immer gut getan, wenn man physisch mit seinen Kollegen zusammen war, Mitleid hatte und eine Lösung gefunden hat“, sagt Quincy Krosby, Chefstrategin beim US-Versicherer Prudential Financial. Die soziale Abkapselung, die Politiker von Menschen nun verlangen, kann laut Börsenexperte Paul Donovan von der Schweizer Bank UBS zu falschen Entscheidungen führen. „Wenn Menschen immer mehr isoliert werden, sind sie womöglich stärker von sozialen Medien besessen und bekommen Angst. Das könnte bedeuten, dass Investoren und Finanzmarktexperten weniger rational und weniger effizient sind.“ Auch die Körpersprache der Händler spiele eine wichtige Rolle beim Kaufen und Verkaufen, sagt Lance Pan, Analyst bei der Investmentgesellschaft Capital Advisors Group. „Ich bin mir sicher, dass die Arbeit von zu Hause, der Isolationsfaktor, die Marktliquidität beeinflusst.“

Fehlbuchungen kann es auch geben, weil viele mit zwei statt der gewohnten fünf oder sechs Monitore arbeiten müssen. Ein Händler bringt es auf den Punkt: Er fühle sich die ganze Zeit wie im „Blindflug“.

