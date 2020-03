Die RTL-„Quarantäne-WG“ mit Gottschalk, Jauch und Pocher wirkte ratlos, chaotisch und ernst. Die erhoffte Aufmunterung blieb aus.

Man kennt das aus Katastrophenfilmen: Menschen versuchen über knackende, abgehackte Verbindungen Kontakt zu halten, Informationen auszutauschen und einander Mut und Trost zuzusprechen. Daran erinnerte – wenn auch mit Videobildern angereichert – der erste Auftritt dreier TV-Unterhalter in der am Montag von RTL hastig eingerichteten „Quarantäne-WG“. Da saß ein unrasierter Thomas Gottschalk, der sich optisch seinem Entertainer-Kollegen Fozzie-Bär von den Muppets annähert, im T-Shirt in einem Dachgeschoßzimmer vor ein paar Büchern. Auch Günther Jauch wollte - glatt rasiert und immerhin im Hemd – ganz offensichtlich seine Privatsphäre schützen. Er saß vor einer Wand mit Kamintürl, die kahl und kellerartig wirkte. Und Oliver Pocher? Der Arme hat sich – so wie seine Frau – mit dem Virus infiziert. Trotzdem versuchte er es anfangs noch mit Heiterkeit, demonstrierte an einer Klebstoff-Flasche, dass er durch die Erkrankung Geruchs- und Geschmackssinn verloren hat und scherzte: „Für Klebstoff-Schnüffler die ideale Situation.“