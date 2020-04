Schutzmasken: Gefangen im Lieferdschungel

Strengere Auflagen in China, Zertifikat-Wildwuchs, der Kampf um Frachtflugzeuge und Wucherpreise: Warum es in Österreich zu wenig Mundschutz gibt.

Wien/Peking. Seit Mittwoch müssen Kunden in Supermärkten Mund-Nasen-Schutzmasken tragen. Drei bis vier Millionen Masken täglich werden in heimischen Lebensmittel- und Drogeriemärkten gebraucht, schätzt der österreichische Handelsverband. Doch auch Verkäufer, Polizei und Pflegepersonal setzen auf die einfache Gesichtsbedeckung. Und dann kommen noch die raffinierteren FFP3-Masken hinzu, die vor allem von Ärzten verwendet werden und eine Ansteckung abwenden können. Der Bedarf ist also groß. Er kann aber derzeit nicht gedeckt werden. Die Ursachen dafür beginnen in China und enden in Österreich.