Motiviert? Fange an!

Inspiration für Millennials #34. Mit Young Science-Botschafter Gerhard Furtmüller die eigene Persönlichkeit entwickeln. Diesmal: Wie beginnst Du Deine Arbeit?

In der letzten Kolumne habe ich Dir erklärt, wie wichtig in Zeiten wie diesen die Gestaltung der zeitlichen und örtlichen Rahmenbedingungen im Homeoffice für Deine Produktivität ist. Heute zeige ich Dir, wie Du Dich selbst motivieren kannst.

Unproduktivität

Ein Kollege fragte mich bereits vor der Corona-Zeit, wie ich im Home Office arbeite, da er beabsichtige, zwei Arbeitstage pro Woche von zu Hause aus zu gestalten. Für ihn war das eine besondere Herausforderung, da er sich seiner eigenen Prokrastination-Tendenz bewusst war und daher Unproduktivität befürchtete.

„Mi zaht‘s net"

Ähnliches hat mir erst vorige Woche ein Student geschrieben, nämlich, dass ihm die Selbstmotivation erhebliche Schwierigkeiten bereitet: So ist es für ihn zwar durchaus nachvollziehbar, dass die an ihn gestellten Aufgaben für den positiven Abschluss des Studienjahres eine elementare Voraussetzung sind – „ihn zaht es" aber trotzdem net. Daher war seine Frage an mich, was er tun soll.

Die Chance

Mir ist schon bewusst, dass die Corona-Zeit für viele nicht nur herausfordernd, sondern besonders belastend sein kann, weil beispielsweise nicht genügend Platz für ein ungestörtes Arbeiten in der Wohnung vorhanden ist. Dennoch - oder gerade deshalb - ist es wichtig, dass Du diese Lernchance ergreifst und Dir die Fähigkeit zur Selbstmotivation aneignest. Getreu Winston Churchills Motto: „Never let a good crisis go to waste“.

Der Appetit kommt beim Essen

Ich habe zig Experimente durchgeführt, um zu beweisen, wie Motivation aufgebaut werden kann. Dabei ist die zentrale Erkenntnis, die ich auch im Harvard Business Review mit Christian Garaus und Wolfgang Güttel 2016 publizieren konnte, dass es für den Motivationsaufbau grundlegend ist, in einem ersten Schritt einfach einmal mit den Dingen zu beginnen – egal in welcher Form. Zehn Minuten später ist man dann zumeist ohnehin schon in einer Art Work-Flow angekommen, sodass die vorherige Demotivation schnell vergessen ist. Dazu sagt der Volksmund: „Der Appetit kommt beim Essen.“

Die 1, 2, 3-Methode

Ich möchte Dir daher mit auf den Weg geben, dass bereits ein erster kleiner Schritt der Start eines großen Motivationsschubs sein kann! Wenn Du damit aber noch Schwierigkeiten haben solltest, dann nutze doch ganz einfach die 1, 2, 3-Methode: Zähle bis 3 und beginne dann ohne Umschweife zu arbeiten. Da der Startpunkt Deiner Tätigkeit häufig entscheidend für den Aufbau langanhaltender Motivation ist, frage ich Dich dieses Mal: „Wie beginnst Du Deine Arbeit?“

Wenn Du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, schau Dir mein Video dazu an, besprich Deinen Kontext mit vertrauten Personen, oder schreibe mir ein Mail: gerhard.furtmueller.presse@wu.ac.at.

Gerhard Furtmüller aka Doktor Furti ist Senior Lecturer am Department für Management der Wirtschaftsuniversität Wien und Young Science Botschafter. An der WU begleitet er jährlich Tausende Millennials auf ihrem Weg ins Berufsleben. Seine Publikationen zum Thema Motivationsaufbau sind u.a. im Harvard Business Review erschienen.

https://www.wu.ac.at/management/team/dr-gerhard-furtmueller