Die Rechtsbrecher der Corona-Krise

Das alles bestimmende Thema „Covid 19“ spiegelt sich auch in der aktuellen Kriminalität wider. So häufen sich etwa Spuckattacken. Außerdem hagelt es Verwaltungsstrafen.

Wien. Es war immer so: Die Kriminalität geht mit der Zeit. Auch in der Corona-Krise folgt verbrecherische Energie den veränderten Bedingungen. Etwa im Bereich der Internet-Kriminalität. Zudem gelten nun diverse Covid-19-Verordnungen. Die wohl am meisten strapazierte betrifft das Betreten öffentlicher Orte. Wer diesbezüglich aus der Reihe tanzt, wird mit Verwaltungsstrafen belegt. Nach diesem Wochenende wird es bundesweit wohl mehr als 15.000 polizeiliche Anzeigen allein in diesem Bereich geben.